В Украине состоялся первый национальный семинар офицеров честности в спорте

Национальная платформа честности спорта организовала итоговое мероприятие, посвященное вопросам честности в спортивных федерациях Украины. Событие состоялось совместно с Национальным олимпийским комитетом Украины. Мероприятие поддержал благотворительный фонд Favbet Foundation, который мотивирует молодое поколение заниматься спортом и создает новые возможности для этого.

Семинар стал важным шагом во внедрении европейских стандартов спортивной честности в Украине. Участники обсудили актуальные вызовы, связанные с манипуляциями спортивными соревнованиями, договорными матчами и другими нарушениями, подрывающими доверие к спорту. Также обсуждались ключевые аспекты борьбы с коррупцией, обеспечения честной игры и соблюдения этических стандартов в спортивной сфере.

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Фото Национальная платформа честности спорта

Событие объединило более 60 участников и прошло как онлайн, так и офлайн. Спикерами мероприятия выступили ведущие украинские и международные эксперты в сфере спортивной честности.

Первый заместитель Министра молодежи и спорта Украины Юрий Музыка отметил важность честности как фундаментального принципа современного спорта. Также активное участие принимал и президент НОК Украины Вадим Гутцайт, который отмечал стратегический шаг НОК Украины – утверждение обязательного Кодекса честности для всех участников олимпийского движения.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году, чтобы систематизировать и расширить свою благотворительную деятельность. Целью фонда стало создание благоприятной среды для спортивного и счастливого будущего страны, а миссией – инвестиции в образование, спорт и технологии для обеспечения развития нового поколения и сохранения талантов в Украине.



Фото Национальная платформа честности спорта

Напомним, что на сайте Национальной платформы честности спорта можно сообщить о случаях манипулирования спортивными соревнованиями, в том числе анонимно.