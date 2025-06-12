Шеф, отличная работа, – Усик рассказал, как отреагировал на спецоперацию "Паутина"

Уже четвертый год продолжается российско-украинская война в полномасштабном формате. Все это время Силы обороны Украины защищают родную землю от оккупантов.

Накануне же они, усилиями СБУ, осуществили одну из самых масштабных спецопераций на территории России под названием "Паутина". Это событие прокомментировал украинский боксер Александр Усик, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN Sport.

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Реакция Усика на операцию "Паутина"

В интервью он рассказал, что сейчас находится в тренировочном лагере, где полностью сфокусирован на подготовке к следующему поединку, поэтому старается не отвлекаться на внешние новости. Но, когда узнал о сверхуспешной спецоперации, то был в восторге от нее.

Я хотел бы выразить свою глубокую благодарность главе СБУ Василию Васильевичу Малюку. Шеф, замечательная работа,

– сказал Усик.

После проговаривания этой фразы боксер с улыбкой ударил себя кулаком в грудь. Также он добавил, что направил сообщение главе Службы безопасности Украины после того, как узнал о результатах операции.

Справка. Завершающий этап спецоперации "Паутина" был проведен 1 июня, она готовилась СБУ полтора года. В результате атаки дронами по аэродромам был уничтожен или поражен 41 самолет российской стратегической авиации.

Напомним, что следующим соперником Александра Усика станет Даниэль Дюбуа в битве за статус абсолюта. Накануне известный тренер Джо Галлахер назвал главный недостаток украинца, из-за которого ожидает апсет.