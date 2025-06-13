Напередодні ж вони, зусиллями СБУ, здійснили одну з наймасштабніших спецоперацій на території Росії під назвою "Павутина". Цю подію прокоментував український боксер Олександр Усик, повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN Sport.

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Реакція Усика на операцію "Павутина"

В інтерв'ю він розповів, що наразі перебуває у тренувальному таборі, де повністю сфокусований на підготовці до наступного поєдинку, тому намагається не відволікатися на зовнішні новини. Але, коли дізнався про надуспішну спецоперацію, то був у захваті від неї.

Я хотів би висловити свою глибоку вдячність голові СБУ Василю Васильовичу Малюку. Шефе, чудова робота,

– сказав Усик.

Після проговорення цієї фрази боксер з посмішкою вдарив себе кулаком у груди. Також він додав, що надіслав повідомлення голові Служби безпеки України після того, як дізнався про результати операції.

Довідка. Завершальний етап спецоперації "Павутина" було проведено 1 червня, вона готувалася СБУ півтора року. Внаслідок атаки дронами по аеродромах було знищено або уражено 41 літак російської стратегічної авіації.

Нагадаємо, що наступним суперником Олександра Усика стане Даніель Дюбуа в битві за статус абсолюта. Напередодні відомий тренер Джо Галлахер назвав головний недолік українця, через який очікує на апсет.