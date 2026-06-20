США стали второй сборной, которая обеспечила себе место в плей-офф после победы над Австралией

На чемпионате мира-2026 продолжается второй тур группового этапа. В его рамках состоялся матч между сборными США и Австралии.

Перед этим матчем американцы уверенно начали турнир, разгромив Парагвай со счётом 4:1, а Австралия также одержала победу, обыграв Турцию 2:0. Как именно прошла игра между США и Австралией, расскажет 24 Канал.

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США – Австралия 2:0

Голы: Берджесс (автогол), 11, Фримен, 43

Уже на 11-й минуте встречи американцы вышли вперёд. Защитник австралийской команды Кэмерон Берджесс срезал мяч в собственные ворота.

Сборная Австралии активно начала матч, пытаясь создавать опасные моменты у ворот соперника, однако после пропущенного гола их атакующая активность существенно снизилась. До конца первого тайма моментов у австралийцев почти не было.

Большую часть первой половины игры команды проводили на половине поля Австралии. Сборная США полностью контролировала ход поединка, владея мячом и регулярно создавая моменты, а также зарабатывая угловые и штрафные удары.

Обзор матча США — Австралия: смотрите видео от МЕГОГО

Во время матча игру временно приостановили после столкновения головами между Александром Фрименом (США) и Полом Окон-Энгстлером (Австралия). Обоим игрокам оказали медицинскую помощь, после чего они смогли продолжить игру без замен.

После возобновления игры именно Фримен оказался в центре ещё одного опасного эпизода. Сначала его гол не засчитали из-за офсайда, однако после просмотра VAR арбитры изменили решение, и гол был засчитан.

Гол был забит после добивания: Фримен на линии ворот головой переправил мяч в сетку. Перед перерывом счёт стал 2:0 в пользу сборной США.

Сборная Австралии начала второй тайм с замен, однако это не помогло ей отличиться голом в этом матче. США также не смогли забить после перерыва. В целом вторая половина игры прошла спокойнее, без большого количества опасных моментов. Счёт во втором тайме не изменился, и матч завершился со счётом 2:0.