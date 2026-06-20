Перед цим поєдинком американці впевнено стартували на турнірі, розгромивши Парагвай з рахунком 4:1, тоді як Австралія також здобула перемогу, обігравши Туреччину 2:0. Як саме пройшла гра між США та Австралією, розповість 24 Канал.

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США – Австралія 2:0

Голи: Берджесс (автогол), 11, Фрімен, 43

Уже на 11-й хвилині зустрічі американці вийшли вперед. Захисник австралійської команди Кемерон Берджесс зрізав м'яч у власні ворота.

Збірна Австралії активно розпочала матч, намагаючись створювати небезпечні моменти біля воріт суперника, однак після пропущеного голу їхня атакувальна активність суттєво знизилася. До кінця першого тайму моментів у австралійців майже не було.

Більшу частину першої половини гри команди проводили на половині поля Австралії. Збірна США повністю контролювала хід поєдинку, володіючи м'ячем і регулярно створюючи моменти, а також заробляючи кутові та штрафні удари.

Під час матчу гру було тимчасово призупинено після зіткнення головами між Александером Фріменом (США) та Полом Окон-Енгстлером (Австралія). Обом гравцям надали медичну допомогу, після чого вони змогли продовжити гру без замін.

Після відновлення гри саме Фрімен опинився в центрі ще одного небезпечного епізоду. Спочатку його гол не зарахували через офсайд, однак після перегляду VAR арбітри змінили рішення і взяття воріт було зараховано.

Гол було забито після добивання: Фрімен на лінії воріт головою переправив м'яч у сітку. Перед перервою рахунок став 2:0 на користь збірної США.

Збірна Австралії розпочала другий тайм із замін, однак це не допомогло їй відзначитися голом у цьому матчі. США також не змогли забити після перерви. Загалом друга половина гри пройшла спокійніше, без великої кількості небезпечних моментів. Рахунок у другому таймі не змінився, і матч завершився з результатом 2:0.