Герой сборной США Балогун случайно получил американское гражданство благодаря маме

Настоящим открытием старта чемпионата мира по футболу стал нападающий сборной США Фоларин Балогун, который сразу возглавил список бомбардиров Мундиаля. Оказывается, в американскую сборную игрок попал лишь благодаря стечению обстоятельств.

Родители Балогуна — нигерийцы, а сам он с детства жил в Лондоне и тренировался в школе "Арсенала". Но одно решение его матери определило всю его футбольную судьбу, рассказывает "24 Канал".

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Почему Балогун играет за сборную Соединенных Штатов?

На самом деле у футболиста нет ни американских корней, ни вообще какой-либо исторической связи с США, кроме того, что это страна его рождения.

Дело в том, что мама Фоларина на позднем сроке беременности решила навестить в Нью-Йорке свою сестру. У женщины уже был обратный билет в Лондон, где жили родители будущего футболиста, нигерийцы по национальности. Но Балогун решил, что пора появиться на свет, именно во время поездки.

В Британию семья вернулась, когда Фоларину был месяц, и именно там он начал заниматься футболом, 12 лет провёл в академии "Арсенала", дебютировал за первую команду, после чего перебрался в "Монако", где заявил о себе на европейском уровне.

Выбирая карьеру в сборной, он мог отдать предпочтение Нигерии или Англии, но воспользовался тем, что имеет гражданство США по рождению, поэтому в 2023 году, еще до начала работы с американцами Маурисио Почеттино, впервые надел футболку "янки".

Как яркий перформанс Балогуна против Парагвая досадил Трампу?

История этнического нигерийца из Великобритании сильно бьет по одному из столпов политики действующего президента США Дональда Трампа – инициативе отменить право на получение американского гражданства по принципу рождения на территории страны.

Трамп убежден, что нужно отменить эту норму конституции, потому что она дает возможность мигрантам легализоваться в стране. Но, как видно на примере Балогуна, США от такого сценария могут очень сильно выиграть.