Исход матча во многом решился ещё до перерыва, а главной звездой стал футболист, о котором те, кто не следит за французским футболом, могли и не слышать, сообщает 24 Канал.

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США – Парагвай 4:1

Голы: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5', Рейна, 90+8' – Маурисио, 73

Первый тайм у американцев – образцовый в плане доминирования над соперником. Казалось, на поле есть только одна команда, а случаи, когда южноамериканцы пересекали среднюю линию поля, кажется, можно было бы пересчитать по пальцам одной руки.

Уже на 7-й минуте под давлением Маккенни и Пулишича не выдержал Бобадилья, отличившись историческим первым автоголом на Мундиале-2026. А после этого роль первой скрипки на поле перехватил Фоларин Балогун.

Нападающий Монако сразу трижды завершал атаки американцев сильными точными ударами, вот только арбитры из Нидерландов и Японии первый гол отменили из-за очевидного офсайда. А к двум другим претензий не было: так что именно Балогун стал автором первого дубля на чемпионате мира и сразу возглавил гоночку бомбардиров.

После перерыва американцы немного перешли в режим экономии энергии и дали Парагваю хоть немного поиграть в футбол. Во всех смыслах гости матча в Лос-Анджелесе даже забили – на 73-й минуте отличился Маурисио. Но последнее слово все равно осталось за сборной США. Эффектную точку в яркой победе подопечных Маурисио Почеттино поставил за секунды до финального свистка Джованни Рейна.

Обзор матча США – Парагвай и видео голов от MEGOGO – смотрите видео:

4:1 – США размялись на Парагвае, но дальше соперники будут серьезнее – Австралия и Турция.