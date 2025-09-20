Во временно оккупированном Мариуполе россияне превратили одну из спортивных арен в пропагандистскую площадку. Оккупанты нарисовали на футбольном поле огромную красную звезду.

Красная звезда занимает практически все футбольное поле стадиона в Мариуполе. Ее даже видно на спутниковых снимках и картах Google, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

Какой символ использовали россияне на стадионе в Мариуполе?

Очевидно, что российские оккупанты используют спортивный объект не по назначению. Этот знак на футбольном поле является официальным логотипом захватнической армии и молодежного военизированного движения "Юнармия". Эта организация является инструментом пропаганды и учит украинских детей воевать против Украины.

Кроме того, вблизи поля видно три слова: "Долг, Честь, Отвага". Это словосочетание тоже используют военизированные подразделения России, в частности спецназ ВМФ.

Стадион в Мариуполе / фото Google

Как россияне разрушают спортивные объекты Украины?