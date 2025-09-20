Российские оккупанты "украсили" стадион в Мариуполе красной звездой: как выглядит арена
- В Мариуполе россияне превратили стадион в пропагандистскую площадку, нарисовав огромную красную звезду на футбольном поле.
- Российская армия уничтожила или повредила 734 спортивных объекта в Украине, включая национальные олимпийские и паралимпийские базы.
Во временно оккупированном Мариуполе россияне превратили одну из спортивных арен в пропагандистскую площадку. Оккупанты нарисовали на футбольном поле огромную красную звезду.
Красная звезда занимает практически все футбольное поле стадиона в Мариуполе. Ее даже видно на спутниковых снимках и картах Google, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.
Какой символ использовали россияне на стадионе в Мариуполе?
Очевидно, что российские оккупанты используют спортивный объект не по назначению. Этот знак на футбольном поле является официальным логотипом захватнической армии и молодежного военизированного движения "Юнармия". Эта организация является инструментом пропаганды и учит украинских детей воевать против Украины.
Кроме того, вблизи поля видно три слова: "Долг, Честь, Отвага". Это словосочетание тоже используют военизированные подразделения России, в частности спецназ ВМФ.
Стадион в Мариуполе / фото Google
Как россияне разрушают спортивные объекты Украины?
- Российская армия системно уничтожает спортивную инфраструктуру Украины. По данным Министерства молодежи и спорта Украины, повреждено или полностью уничтожено 734 объекта, в том числе 18 национальных олимпийских и паралимпийских баз.
- В Мариуполе оккупанты уничтожили стадион "Азовец", превратив его в груду строительного мусора. На нем раньше играла местная команда Второй лиги Яруд, а также юношеские и молодежные команды.
- В начале сентября этого года российские варвары повредили Дворец спорта в Одессе. Это вторая атака захватчиков на спортивный объект.