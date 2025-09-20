Російські окупанти "прикрасили" стадіон у Маріуполі червоною зіркою: як виглядає арена
- У Маріуполі росіяни перетворили стадіон на пропагандистський майданчик, намалювавши величезну червону зірку на футбольному полі.
- Російська армія знищила або пошкодила 734 спортивні об'єкти в Україні, включаючи національні олімпійські та паралімпійські бази.
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни перетворили одну зі спортивних арен на пропагандистський майданчик. Окупанти намалювали на футбольному полі величезну червону зірку.
Червона зірка займає практично усе футбольне поле стадіону в Маріуполі. Її навіть видно на супутникових знімках та картах Google, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.
Який символ використали росіяни на стадіоні у Маріуполі?
Очевидно, що російські окупанти використовують спортивний об'єкт не за призначенням. Цей знак на футбольному полі є офіційним логотипом загарбницької армії та молодіжного воєнізованого руху "Юнармія". Ця організація є інструментом пропаганди та вчить українських дітей воювати проти України.
Крім того, поблизу поля видно три слова: "Долг, Честь, Отвага". Це словосполучення теж використовують воєнізовані підрозділи Росії, зокрема спецназ ВМФ.
Стадіон у Маріуполі / фото Google
Як росіяни руйнують спортивні об'єкти України?
- Російська армія системно знищує спортивну інфраструктуру України. За даними Міністерства молоді і спорту України, пошкоджено або повністю знищено 734 об'єкти, в тому числі 18 національних олімпійських і паралімпійських баз.
- У Маріуполі окупанти знищили стадіон "Азовець", перетворивши його на груду будівельного сміття. На ньому раніше грала місцева команда Другої ліги Яруд, а також юнацькі та молодіжні команди.
- На початку вересня цього року російські варвари пошкодили Палац спорту в Одесі. Це друга атака загарбників на спортивний об'єкт.