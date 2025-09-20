У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни перетворили одну зі спортивних арен на пропагандистський майданчик. Окупанти намалювали на футбольному полі величезну червону зірку.

Червона зірка займає практично усе футбольне поле стадіону в Маріуполі. Її навіть видно на супутникових знімках та картах Google, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.

Який символ використали росіяни на стадіоні у Маріуполі?

Очевидно, що російські окупанти використовують спортивний об'єкт не за призначенням. Цей знак на футбольному полі є офіційним логотипом загарбницької армії та молодіжного воєнізованого руху "Юнармія". Ця організація є інструментом пропаганди та вчить українських дітей воювати проти України.

Крім того, поблизу поля видно три слова: "Долг, Честь, Отвага". Це словосполучення теж використовують воєнізовані підрозділи Росії, зокрема спецназ ВМФ.

Стадіон у Маріуполі / фото Google

Як росіяни руйнують спортивні об'єкти України?