Огонь уничтожил футболки и бутсы: матч чемпиона экстренно отменили из-за пожара
- В Швейцарии на стадионе клуба Базель произошел пожар, уничтоживший одежду и оборудование, из-за чего матч против Туна был отменен.
- Спасатели быстро локализовали огонь, пострадавших нет, но трибуны и внутренние помещения получили повреждения, а матч перенесли на другую дату.
В Швейцарии произошел пожар на стадионе футбольного клуба Базель. Из-за чрезвычайной ситуации матч против Туна пришлось срочно отменить.
Инцидент произошел за несколько часов до стартового свистка, когда команды уже готовились к поединку. Огонь нанес серьезные повреждения инфраструктуре арены, пишет talksport.
Что произошло на стадионе?
Пожар вспыхнул на домашнем стадионе швейцарского клуба Базель "Санкт-Якоб Парк". По предварительным данным, возгорание возникло в одной из технических зон арены и быстро распространилось.
Огонь нанес серьезный ущерб раздевалке первой команды на стадионе, уничтожив футболки, футбольные бутсы и медицинское оборудование.
На место оперативно прибыли спасатели, которые локализовали огонь. Сообщается, что обошлось без пострадавших, однако часть трибун и внутренних помещений получила повреждения.
Матч пришлось отменить
Из-за инцидента организаторы приняли решение не проводить запланированный матч. Игру перенесли на другую дату, ведь безопасность зрителей и участников является приоритетом.
Сейчас идет оценка ущерба и установление причин пожара. В клубе Базель пообещали в ближайшее время предоставить дополнительную информацию о ситуации и новой даты поединка.
Базель является действующим чемпионом Швейцарии. В этом сезоне команда занимает 4 место, а лидером является Тун.