Украинский футболист Илья Забарный совсем скоро может перейти в топ-клуб. Роман Безус высказал свое мнение о защитнике, пишет 24 канал со ссылкой на Взборную.

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Что думает Безус о Забарном

Украинский футболист нравится наблюдать за игрой Забарного и он продолжает быстро прогрессировать.

Мне кажется, что как игрок Илья остается спокойным и умеренным. Думаю, что уже летом он перейдет в топ-клуб. Если продолжит так же, то станет одним из лучших центральных защитников в мире,

– сказал Роман Безус.

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный сыграл 25 матчей за Борнмут, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, что портал Transfermarkt оценивает украинца в 38 миллионов евро.