Юлия Стародубцева – Линда Фругвиртова 2:0 (6:2, 6:2)

В основную сетку турнира украинка пробилась через квалификацию. Она до этого одолела двух француженок – Хлое Паке и Эльзу Жакемо, сообщает 24 Канал.

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В поединке 1/64 финала Юлия играла против седьмой ракетки Чехии. Это была первая очная встреча между соперницами и в ней уроженка Каховки одержала яркую победу.

Первый сет начался с обмена брейками, после чего Стародубцева полностью доминировала на корте. Она отдала еще одну подачу, а остальные геймы оставила за собой – 6:2.

Во второй партии украинка со старта сделала себе гандикап в четыре гейма, но не смогла быстро закрыть игру. Чешская теннисистка сократила расстояние и едва не вернула интригу.

Однако Юлия смогла собраться и завоевала хотя и не разгромную, но очень уверенную победу – снова 6:2. Она впервые в 2025 году смогла пройти дальше первого круга в основной сетке соревнований любого уровня.

Статистика. По ходу матча, который длился почти полтора часа, Юлия Стародубцева не сделала ни одного эйса при двух двойных ошибках, реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов и выиграла 5 из 8 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 63:46.

Отметим, что в 1/32 финала украинка сыграет с другой представительницей Чехии. Ей будет противостоять 12-я ракетка мира Каролина Мухова.