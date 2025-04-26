Стародубцева с камбэком победила "нейтральную" россиянку и вышла в 1/8 турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжает радовать болельщиков своим выступлением на "тысячнике" в Испании. В третьем раунде турнира украинке противостояла 20-я ракетка мира.

Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова 2:1 (2:6, 7:6(2), 6:0)

В 1/16 финала в соперницы Юлии Стародубцевой досталась "нейтральная" россиянка Людмила Самсонова. Это была первая очная встреча теннисисток, пишет 24 Канал.

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Стародубцева разгромила россиянку в третьем сете

25-летняя украинка неудачно начала поединок. В первом сете Стародубцева уступила сопернице 2:6.

Переломной стала вторая партия. Юлия проигрывала россиянке после четырех геймов – 1:3. Однако наша теннисистка сумела отыграться, взяв три подряд гейма. Победительница второго сета определилась на тай-брейке. Там украинка одержала уверенную победу, отдав сопернице лишь два очка.

В решающем третьем сете уроженка Каховки не оставила никаких шансов россиянке. Юлия с "баранкой" разгромила Самсонову – 6:0, выиграв матч (2:1). Украинка одержала наиболее рейтинговую победу в карьере.

В общем матч длился два часа и 34 минуты. Стародубцева одержала пятую победу на турнире в Мадриде. Напомним, что Юлия начала выступление с квалификации.

В 1/8 финала оппоненткой Стародубцевой будет еще одна "нейтральная" россиянка – Мирра Андреева. Она занимает седьмую строчку в рейтинге WTA.