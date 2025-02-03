20 марта Украина будет принимать Бельгию в рамках плей-офф Лиги наций. На этот раз "сине-желтые" будут играть не в Польше, а в Испании.
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Объявлена продажа билетов
УАФ объявила о старте продажи билетов на матч Украина – Бельгия. Противостояние состоится в испанском городе Мурсия на стадионе "Enrique Roca De Murcia", пишет 24 канал со ссылкой на УАФ.
Один болельщик может приобрести максимум 4 билета. Стоимость одного билета стартует от 30 евро.
Продажа билетов будет осуществляться в два этапа.
- С целью привлечения на трибуны как можно большего количества граждан Украины и поддержки национальной сборной команды после регистрации болельщика и выбора места покупателю необходимо пройти авторизацию через Дія.Підпис.
- Граждане других стран, которые болеют за сине-желтых, кроме Беларуси и России, смогут приобрести билеты после первого этапа продаж.
Также в УАФ отметили, что первые два дня с начала продаж билеты можно будет приобрести только за криптовалюту. Затем будут добавлены другие способы оплаты.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Обратите внимание, что матч состоится 20 марта в 20:45 по местному времени.