20 березня Україна прийматиме Бельгію в межах плей-оф Ліги націй. Цього разу "синьо-жовті" гратимуть не в Польщі, а в Іспанії.
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Оголошено продаж квитків
УАФ оголосила про старт продажу квитків на матч Україна – Бельгія. Протистояння відбудеться в іспанському місті Мурсія на стадіоні "Enrique Roca De Murcia", пише 24 канал з посиланням на УАФ.
Один вболівальник може придбати максимум 4 квитки. Вартість одного квитка стартує від 30 євро.
Продаж квитків буде здійснюватися у два етапи.
- З метою залучення на трибуни якомога більшої кількості громадян України та підтримки національної збірної команди після реєстрації вболівальника та вибору місця покупцю необхідно пройти авторизацію через Дія.Підпис.
- Громадяни інших країн, які вболівають за синьо-жовтих, окрім Білорусі та Росії, матимуть змогу придбати квитки після першого етапу продажів.
Також в УАФ зазначили, що перші два дні з початку продажу квитки можна буде придбати лише за криптовалюту. Потім буде додано інші способи оплати.
Квитки можна придбати за посиланням.
Заверніть увагу, що матч відбудеться 20 березня о 20:45 за місцевим часом.