В среду, 6 августа, Элина Свитолина провела матч 1/4 финала на турнире серии WTA 1000 в Монреале. Она встречалась с бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой.

Украинская теннисистка потерпела поражение и прекратила свой путь на "тысячнике". После этого она получила очень много угроз и оскорбительных сообщений от ставочников, сообщает 24 Канал.

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Как Свитолина отреагировала на хейт?

После завершения поединка одесситка показала скрины с ужасными словами от людей, которые проиграли свои ставки. Они желали ей смерти, уничтожения украинцев в войне и многое другое.

Элина обратилась ко всем хейтерам, подчеркнув, что их поведение является недопустимым.

Для всех ставочников: я – мама прежде всего, а уже потом спортсменка. То, как вы обращаетесь к женщинам, к матерям – это позор. Если бы ваши мамы увидели ваши сообщения, им было бы стыдно за вас,

– написала украинская теннисистка

Свитолина получила угрозы после поражения от Осаки / Фото из сторис теннисистки

К слову. В Монреале Элина Свитолина одержала три победы. Она деклассировала двух "нейтральных" соперниц и переиграла седьмую ракетку мира Аманду Анисимову.

Напомним, что также в четвертьфинале "тысячника" в Канаде завершила свои выступления Марта Костюк. Она не смогла доиграть поединок с Еленой Рыбакиной из-за повреждения.