Українська тенісистка зазнала поразки та припинила свій шлях на "тисячнику". Після цього вона отримала дуже багато погроз та образливих повідомлень від ставочників, повідомляє 24 Канал.

До теми Світоліна в 1/4 фіналу "тисячника" в Канаді програла експершій ракетці світу: відеоогляд гри

Як Світоліна відреагувала на хейт?

Після завершення поєдинку одеситка показала скріни з жахливими словами від людей, які програли свої ставки. Вони бажали їй смерті, знищення українців у війні та багато іншого.

Еліна звернулася до всіх хейтерів, підкресливши, що їх поведінка є неприпустимою.

Для всіх ставочників: я – мама насамперед, а вже потім спортсменка. Те, як ви звертаєтеся до жінок, до матерів – це ганьба. Якби ваші мами побачили ваші повідомлення, їм було б соромно за вас,

– написала українська тенісистка

Світоліна отримала погрози після поразки від Осаки / Фото зі сторіс тенісистки

До слова. У Монреалі Еліна Світоліна здобула три перемоги. Вона декласувала двох "нейтральних" суперниць і переграла сьому ракетку світу Аманду Анісімову.

Нагадаємо, що також у чвертьфіналі "тисячника" в Канаді завершила свої виступи Марта Костюк. Вона не змогла дограти поєдинок з Оленою Рибакіною через пошкодження.