Специалист, успевший поработать не только арбитром, но и журналистом, а также футбольным функционером, скончался в возрасте 73 лет. Причину смерти в Закарпатской ассоциации футбола не уточняют, пишет 24 Канал.

Достижения Степана Селменского

Арбитр из Закарпатья был одним из первых украинских лайнсменов, кто завоевал признание на уровне ФИФА и получил право обслуживать международные матчи. Он работал на матчах отборочного турнира к чемпионату мира, а на уровне своей страны обслуживал встречи команд Высшей лиги и Кубка Украины – в частности, финал сезона 1992/1993 между "Динамо" и "Карпатами".

Помимо судейства, Селменский активно участвовал в футбольных делах за пределами поля. В частности, он был одним из тех, благодаря кому 29 апреля 1992 года сборная Украины провела первый в своей истории матч – товарищескую встречу с Венгрией в Ужгороде, которая закончилась поражением со счетом 1:3.

Завершив карьеру рефери, Селменский начал работать спортивным журналистом, а также вошел в состав исполкома Закарпатской ассоциации футбола, был ведущим мероприятий под эгидой этой организации.

В сообщении о смерти Степана Селменского коллеги назвали его "искренним патриотом игры миллионов, посвятившим футболу всю свою жизнь. Его энергия, человечность, мудрость и безграничная преданность делу навсегда останутся примером для следующих поколений".