Летом 2024 года Артем Довбик перешел из Жироны в Рому. За это время игрок не смог отличиться стабильностью в клубе.

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Швох об игре Довбика

Итальянский футболист отметил, что Рома сделала неправильный выбор и сейчас у клуба нет футболиста, который отвечал бы его уровню, пишет 24 канал со ссылкой на эфир TvPlay.

Чтобы проявить себя наилучшим образом, Довбыку придется играть 99% игрового времени в штрафной площадке. Что касается того, что он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, то большой нападающий должен забивать 20 голов в течение семи сезонов, а не только однажды. Он никогда не отличался стабильностью,

– заявил Степан Швох.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 33 матча за Рому, в которых забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что сейчас украинский футболист проходит восстановление и пока не участвует в матчах.