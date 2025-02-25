Влітку 2024 року Артем Довбик перейшов з Жирони в Рому. За цей час гравець не зміг відзначитися стабільністю у клубі.

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Швох про гру Довбика

Італійський футболіст зазначив, що Рома зробила неправильний вибір і наразі у клубу немає футболіста, який відповідав би його рівню, пише 24 канал з посиланням на ефір TvPlay.

Щоб проявити себе якнайкраще, Довбику доведеться грати 99% ігрового часу в карному майданчику. Що стосується того, що він був найкращим бомбардиром Ла Ліги, то великий нападник повинен забивати 20 голів протягом семи сезонів, а не лише одного разу. Він ніколи не відзначався стабільністю,

– заявив Степан Швох.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 33 матчі за Рому, у яких забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що наразі український футболіст проходить відновлення і поки не бере участі в матчах.