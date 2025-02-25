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Sport News 24 Футбол "Не уровень Ромы": экс-нападающий Наполи жестко разнес Довбыка
25 февраля, 09:53
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"Не уровень Ромы": экс-нападающий Наполи жестко разнес Довбыка

Валерия Фургалец

Бывший итальянский футболист Степан Швох высказал свое мнение об Артеме Довбыке. Он раскритиковал игру украинца за Рому.

Летом 2024 года Артем Довбик перешел из Жироны в Рому. За это время игрок не смог отличиться стабильностью в клубе.

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Швох об игре Довбика

Итальянский футболист отметил, что Рома сделала неправильный выбор и сейчас у клуба нет футболиста, который отвечал бы его уровню, пишет 24 канал со ссылкой на эфир TvPlay.

Чтобы проявить себя наилучшим образом, Довбыку придется играть 99% игрового времени в штрафной площадке. Что касается того, что он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, то большой нападающий должен забивать 20 голов в течение семи сезонов, а не только однажды. Он никогда не отличался стабильностью,
– заявил Степан Швох.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 33 матча за Рому, в которых забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что сейчас украинский футболист проходит восстановление и пока не участвует в матчах.