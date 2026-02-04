Мало кто знает, что этот спортсмен из Львова стал первым украинцем на Олимпийских играх

Задолго до обретения независимости украинские спортсмены уже принимали участие в Олимпийских играх. Первым среди них был ветеран Первой мировой войны Степан Витковский.

Как говорится в статье о Витковском, во французском Шамони с 25 января по 5 февраля 1924 года состоялись первые зимние Олимпийские игры. Первым львовянином на этих соревнованиях стал лыжник Степан Витковский.

Что известно о дебюте Витковского в биатлоне?

Футболист клуба Чарни зимой заинтересовался гонками военных патрулей, ставших прообразом биатлона, и именно в этом виде спорта отправился в Шамони представлять Польшу.

После трехдневного путешествия поездом польская сборная прибыла в столицу Олимпиады и сразу вышла на старт. Однако команда не добралась до финиша – командир патруля сломал лыжи, и все участники были вынуждены сойти с дистанции.

Витковский решил не сдаваться и попробовал свои силы в 50-километровом марафоне. На трассе он не раз падал, а когда сломал лыжу, одолжил ее у зрителя и таки финишировал – последним, отстав от победителя более чем на два часа.

