Як йдеться у статті про Вітковського, у французькому Шамоні з 25 січня по 5 лютого 1924 року відбулися перші зимові Олімпійські ігри. Першим львів'янином на цих змаганнях став лижник Степан Вітковський.

Що відомо про дебют Вітковського в біатлоні?

Футболіст клубу Чарні взимку зацікавився перегонами військових патрулів, що стали прообразом біатлону, і саме в цьому виді спорту вирушив до Шамоні представляти Польщу.

Після триденної подорожі поїздом польська збірна прибула до столиці Олімпіади і відразу вийшла на старт. Проте команда не дісталася до фінішу – командир патруля зламав лижі, і всі учасники були змушені зійти з дистанції.

Вітковський вирішив не здаватися і спробував свої сили в 50-кілометровому марафоні. На трасі він не раз падав, а коли зламав лижу, позичив її у глядача і таки фінішував – останнім, відставши від переможця більше ніж на дві години.

