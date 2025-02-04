Степаненко дебютировал за новый клуб в Кубке Турции: как сыграл украинец

Легенда "горняков" Тарас Степаненко сыграл первый матч за турецкий Эюпспор. Команда украинца провела поединок в рамках Кубка Турции.

Коньяспор – Эюпспор 3:1

Голы: Алексич, 45+3, Бостан, 48. Ндао, 90+8 – Тьям, 85

Многолетний капитан Шахтера Тарас Степаненко присоединился к турецкому Эюпспору 31 января 2025 года. Полузащитник подписал контракт сроком на полтора года, пишет 24 Канал.

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Степаненко начинает с поражения

Свой дебютный поединок за Эюпспор Степаненко провел в Кубке Турции. Во втором туре группового этапа турнира его команда на выезде встречалась с Коньяспором.

Тарас Степаненко вышел в стартовом составе команды. Он отыграл 74 минуты, но не отметился результативными действиями.

В конце первого тайма команда Степаненко получила гол в раздевалку – отличился Алексич. В начале второй 45-минутки Коньяспор усилиями Бостана удвоил преимущество.

В концовке встречи соперники обменялись голами: у Эюпспора отличился Тьям, а у Коньяспора – Ндао.

В итоге команда украинца уступила со счетом 1:3. В группе С Эюпспор с тремя баллами после двух туров занимает третье место. Лидирует в секстетете Коньясор – 6 очков в двух матчах.

Видеообзор матча Коньяспор – Эюпспор

Свой следующий матч Эюпспор сыграет 10 февраля. В матче 23-го тура турецкой Суперлиги команда Степаненко на выезде встретится с Трабзонспором, за который играют Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.