Бывшая звезда АПЛ отметил важную роль Забарного в феерической победе Борнмута

В Английской Премьер-лиге накануне состоялся поединок 22 тура между Ньюкаслом и Борнмутом. "Вишни" разгромили своего соперника на выезде со счетом 4:1, прервав серию "сорок" из девяти подряд побед.

Уже традиционно все время от первой и до последней минуты на поле провел защитник сборной Украины Илья Забарный. Он надежно сыграл в обороне, нейтрализовав одного из лучших форвардов АПЛ Александера Исака.

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Похвала от легенды Ливерпуля

Своим мнением относительно этого поединка поделился бывший игрок сборной Англии Стив Макманаманн. Он считает, что украинский футболист был одним из лучших в матче и заслуживает признания за свое выступление, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу АПЛ.

Они были достойными победителями. Клюйверт получит все похвалы за свой хет-трик. Однако, я считаю, что Илья Забарный и Дин Гейзен были невероятными. Борнмут мог забить еще больше, но забить четыре мяча на выезде Ньюкаслу – это уже достижение. Это был великолепный матч, я совсем не ожидал такого,

– сказал Макманаман.

Отметим, что благодаря этой победе Борнмут продлил свою беспроигрышную серию до одиннадцати матчей. Последний раз "вишни" уступали еще в ноябре 2024 года и сейчас отстают в турнирной таблице от зоны Лиги чемпионов лишь на одно очко.

К слову. В нынешнем сезоне Илья Забарный провел на клубном уровне 23 поединка (все полностью), результативными действиями пока не отличался.

Следующий матч Борнмут сыграет 25 января против Ноттингема. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.