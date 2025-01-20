Вже традиційно весь час від першої та до останньої хвилини на полі провів захисник збірної України Ілля Забарний. Він надійно зіграв в обороні, нейтралізувавши одного з найкращих форвардів АПЛ Александера Ісака.

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Похвала від легенди Ліверпуля

Своєю думкою щодо цього поєдинку поділився колишній гравець збірної Англії Стів Макманаман. Він вважає, що український футболіст був одним з найкращих у матчі та заслуговує на визнання за свій виступ, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу АПЛ.

Вони були гідними переможцями. Клюйверт отримає всі похвали за свій хет-трик. Однак, я вважаю, що Ілля Забарний і Дін Гейзен були неймовірними. Борнмут міг забити ще більше, але забити чотири м’ячі на виїзді Ньюкаслу – це вже досягнення. Це був чудовий матч, я зовсім не очікував такого,

– сказав Макманаман.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Борнмут продовжив свою безпрограшну серію до одинадцяти матчів. Востаннє "вишні" поступалися ще в листопаді 2024 року й наразі відстають у турнірній таблиці від зони Ліги чемпіонів лише на одне очко.

До слова. В нинішньому сезоні Ілля Забарний провів на клубному рівні 23 поєдинки (всі повністю), результативними діями поки не відзначався.

Наступний матч Борнмут зіграє 25 січня проти Ноттінгема. Стартовий свисток пролунає о 17:00.