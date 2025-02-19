Бой Шакура против Скофилда в Саудовской Аравии отменен: что случилось с американцем

Флойд Скофилд не смог подготовиться к бою в надлежащем состоянии. Из-за этого для Стивенсона подыщут другого оппонента.

На 22 февраля в Саудовской Аравии запланирован большой вечер бокса от Турки Аль аш-Шейха. В одном из поединков вечера должны были сойтись топ-боксеры легкого веса.

По теме "Динамит", который не смог взорвать Усика: что известно о Даниэле Дюбуа и его пути к славе

Новый соперник для Стивенсона

Чемпион по версии WBC Шакур Стивенсон должен был противостоять американцу Флойду Скофилду. Однако как стало известно 24 Каналу со ссылкой на The Ring, этот бой отменен.

Скофилд не сможет выйти на ринг из-за болезни. Флойд был снят с боя Британским боксерским советом контроля. До этого американец пропустил официальную церемонию прибытия.

При этом Стивенсон должен выйти на ринг, его соперником станет Мусса Голам или Джош Падли. Шакур до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне, выиграв все 22 боя (десять из них – нокаутом).

Читайте также Беринчик вернулся в Украину после поражения от Дэвиса: видео встречи с военными

Одним из главных событий вечера стала встреча Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера в супертяжелом весе за пояс IBF. Победитель этого боя может встретиться с Александром Усиком.