Чемпион Australian Open ярко попрощался с турниром

Швейцарец Стэн Вавринка выигрывал Australian Open в 2014 году. В этом году он в последний раз вышел на корты в Мельбурне в качестве профессионального теннисиста.

Вавринка дошел до третьего круга, где уступил американцу Тейлору Фрицу в четырех сетах. Но публика подарила швейцарцу несколько незабываемых мгновений, пишет NV.

Как Вавринка попрощался с Australian Open?

В свои 40 лет швейцарец все еще неплохо держался на корте против 9-й ракетки турнира Тейлора Фрица, но все же потерпел поражение – 6:7, 6:2, 4:6, 4:6.

После игры организаторы устроили для Вавринки небольшую церемонию чествования, поскольку чемпион Australian Open-2014 объявил, что это его последний турнир в Мельбурне. Зрители не жалели для теннисиста аплодисментов.

Как пишет The Sports Blueprint в сети X, растроганный Вавринка попросил у публики простить ему одну выходку. Он достал из холодильника две банки пива и выпил его вместе с директором соревнований Крейгом Тайли прямо на корте. Тост Стэн посвятил всем, кто его поддерживал, что вызвало на трибунах настоящую овацию.

Чем известен Стэн Вавринка?