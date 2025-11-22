Легенда Динамо искренне признался, заслуживает ли Шовковский отставки

Киевское Динамо в сезоне-2025/2026 демонстрирует не лучшие результаты. "Бело-синие" проиграли последние два матча в чемпионате Украины, после чего вновь активизировались разговоры об увольнении Александра Шовковского.

Своим мнением на этот счет поделился легенда динамовцев Максим Шацких. Он рассказал, считает ли справедливой критику в адрес главного тренера киевлян, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-express.

Что сказал Шацких о Шовковском?

Узбекский специалист заявил, что наставник действующего чемпиона УПЛ несправедливо получает так много негативных отзывов. По его мнению, часто они бывают слишком резкими.

Ты не можешь быть для всех хорошим. Когда Динамо выиграло чемпионат, то Шовковского на руках носили, а сейчас две нелепые осечки – и его сразу начинают уничтожать. Да, я понимаю, что Динамо суперклуб, но нельзя же так резко. Возможно, такие комментарии оставляют те, кто его никогда недолюбливал или еще что-то,

– сказал Шацких.

Также эксперт добавил, что не стоит обращать на все внимание, ведь так можно с ума сойти. Отдельно он поделился своим мнением относительно того, стоит ли увольнять Шовковского в ближайшее время.

Он считает, что действующий тренер должен продолжать работать. По словам Шацких, до зимней паузы он точно останется, а потом уже руководство будет принимать решение.

"Сейчас нет смысла принимать кардинальные решения. Если бы не было игры, и команда играла беззубо, то это другое дело, но этого нет. Ребята выходят, стараются, но где-то фарт не на их стороне, плюс тяжелая логистика, восстановление после еврокубков как такового нет. Приехали, даже потренироваться нормально не успели, а уже следующая игра. Усталость накапливается", – отметил экс-нападающий киевлян.

К слову. Последним местом работы Шацких был Андижан. Он возглавлял его с 13 мая, но 18 ноября пресс-служба узбекского клуба объявила, что стороны решили прекратить сотрудничество.

Отметим, что свой следующий матч Динамо проведет 22 ноября против Колоса в рамках 13 тура УПЛ. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:30.

Как выступает Динамо в сезоне-2025/2026?