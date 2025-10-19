Экс-футболист Динамо призвал уволить Шовковского: кого предлагает назначить тренером
- Олег Саленко заявил, что Александр Шовковский не справляется с ролью тренера Динамо и предложил кандидатуры Юрия Максимова или Юрия Калитвинцева на эту должность.
- Киевское Динамо занимает третье место в турнирной таблице УПЛ после ничьей 1:1 с Зарей, а лидером стал Кривбасс.
В субботу, 18 октября, состоялись матчи девятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу. В одном из них встречались Заря и Динамо.
Команды не смогли определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1. После поединка бывший нападающий киевлян Олег Саленко заявил, что "бело-синим" нужно сменить главного тренера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Meta.
Что сказал Саленко о выступлениях Динамо?
По мнению специалиста, Александр Шовковский не справляется со своей работой. Он считает, что команде нужен более жесткий наставник и даже назвал двух кандидатов, которые могут улучшить ситуацию в клубе.
"Динамо всегда должно быть Динамо, и не важно, матч это с Зарей, Шахтером или еще с кем-то. Нужен жесткий тренер, который смог бы наладить весь процесс. Я, как бывший динамовец, переживаю за команду, и хочу, чтобы с Динамо считались в Европе, но реноме клуба уже давно потеряно.
Как можно не выиграть в Зари, а до этого еще в четырех матчах чемпионата... Из отечественных специалистов я бы порекомендовал двух людей, которые могут привести команду в чувство. Это Юрий Максимов или Юрий Калитвинцев", – сказал Саленко.
Справка. Сейчас киевское Динамо занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Лидером неожиданно стал Кривбасс, который накануне одолел на выезде Рух со счетом 2:1.
Напомним, что в центральном поединке девятого тура встречались Полесье и Шахтер. Команды сыграли вничью 0:0 и сейчас располагаются на четвертой и второй строчке соответственно.
Что известно о выступлениях Динамо в сезоне-2025/2026?
Начинали свой путь в еврокубках с отбора в Лиге чемпионов, но в конце концов оказались в групповом этапе Лиги конференций, где в стартовом матче уступили Кристал Пелесу (0:2).
В чемпионате Украины "бело-синие" выиграли четыре стартовых поединка, но после этого уже в пяти матчах подряд не могут победить, сыграв за это время вничью с Оболонью, Александрией, Карпатами, Металлистом 1925 и Зарей.
Динамо повторило антирекорд по безвыигрышной серии в УПЛ. В пяти играх подряд киевляне не могли также одержать победу в сезоне-2017/2018, когда команду возглавлял Александр Хацкевич.
Следующий поединок "бело-синие" проведут 23 октября в Лиге конференций против Самсунспора. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.