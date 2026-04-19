Нападавший пошел на улицу с охотничьим ружьем и стал стрелять по людям посреди двора. Такой инцидент вызвал громкий резонанс в обществе, на что отреагировал экстенисист Александр Долгополов у себя в инстаграм.
Как Долгополов прокомментировал стрельбу в Киеве?
Спортсмен ранее был теннисистом и долгое время оставался первой ракеткой Украины. С началом полномасштабной войны Долгополов добровольно вступил в ряды ВСУ.
Экстенисист поднял острую тему относительно свободного владения оружием для украинцев. По его мнению, если бы у жертв была возможность самозащиты, удалось бы избежать трагических последствий.
С количеством оружия, которое так или иначе находится в обращении, самое время предоставить каждому психически здоровому человеку право защищать себя,
– написал Долгополов.
Отметим, что с началом полномасштабной войны в СМИ и обществе активно обсуждается вопрос снятия ограничений на приобретение оружия. Предлагается, чтобы каждый психически здоровый и обученный человек мог приобрести себе короткоствольное оружие.
Действующий министр внутренних дел Игорь Клименко также является сторонником этого нововведения. Однако пока соответствующий закон не получил одобрения от народных депутатов.
Что известно о стрельбе в Киеве?
- В результате стрельбы в Голосеевском районе погибли шесть человек. Еще около 15-ти человек находятся в больнице с различной степенью травм.
- Известно, что нападающий начал стрельбу в двои, а после этого забежал в магазин "Велмарт". Там террорист удерживал заложников и не шел на переговоры с полицией.
- После убийства одного из заложников правоохранители взяли супермаркет штурмом и ликвидировали преступника. Им оказался 58-летний Васильченков Дмитрий, который родился в России и проживал в Бахмуте.
- У террориста были как российский так и украинский паспорта, о чем сообщил журналист Виталий Глагола. Более того, Дмитрий имел банковские счета в России уже после 2022 года и писал в соцсетях о своих донатах на нужды оккупационной армии.