Нападавший пошел на улицу с охотничьим ружьем и стал стрелять по людям посреди двора. Такой инцидент вызвал громкий резонанс в обществе, на что отреагировал экстенисист Александр Долгополов у себя в инстаграм.

Как Долгополов прокомментировал стрельбу в Киеве?

Спортсмен ранее был теннисистом и долгое время оставался первой ракеткой Украины. С началом полномасштабной войны Долгополов добровольно вступил в ряды ВСУ.

Экстенисист поднял острую тему относительно свободного владения оружием для украинцев. По его мнению, если бы у жертв была возможность самозащиты, удалось бы избежать трагических последствий.

С количеством оружия, которое так или иначе находится в обращении, самое время предоставить каждому психически здоровому человеку право защищать себя,

– написал Долгополов.

Отметим, что с началом полномасштабной войны в СМИ и обществе активно обсуждается вопрос снятия ограничений на приобретение оружия. Предлагается, чтобы каждый психически здоровый и обученный человек мог приобрести себе короткоствольное оружие.

Действующий министр внутренних дел Игорь Клименко также является сторонником этого нововведения. Однако пока соответствующий закон не получил одобрения от народных депутатов.

