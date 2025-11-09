Украинский рекордсмен едва не умер из-за кровоизлияния: жуткие детали

Занятие профессиональным спортом несет определенные риски для здоровья атлета. Своим неприятным опытом поделился украинский стронгмен Алексей Новиков.

Жуткий случай с самым сильным человеком планеты произошел во время соревнований в Соединенных Штатах Америки. Из-за использования обезболивающих препаратов у Алексея Новикова открылось внутреннее кровотечение, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дмитрий Тютюна.

Читайте также Магучих отреагировала на ракетный удар российских террористов по Днепру

Как Новиков чуть не умер на соревнованиях?

29-летний украинский стронгмен рассказал, что в американском городе Лас-Вегас участвовал в чемпионате мира по становой тяге. Однако местная еда была очень плохого качества, а потому он ее не употреблял перед соревнованиями. Из-за этого Алексей ходил голодный. Перед соревнованиями Новиков принял несколько обезболивающих таблеток, которые имели побочный эффект. Они негативно подействовали на желудок и повысили давление.

400 потянул, 420 потянул и чувствую: ну что-то мне не очень хорошо. А здесь же (показывает на живот – 24 Канал) нет нервных окончаний и оно не болит. Просто как-то типа не по кайфу. Выступаю дальше, выступаю, а дышать не могу. У меня уже кровообращение не работало нормально. У меня уже началось кровотечение, но я его не чувствовал,

– рассказал Новиков.

Стронгмен почувствовал себя плохо и снялся с турнира. Медики считали, что у него обычное кровотечение из носа из-за повышенного давления, а потому дали таблетки аспирина. Однако кровотечение только усилилось.

"Я рвал своей кровью. Врачи думали, что у меня просто давление было и из носа натекло, но они ошиблись. Натекло из желудка там, и у меня там надорвалось и кровотечение не останавливалось. Поэтому когда высокое давление закидывают еще аспирин, чтобы голова не болела. А когда выпил аспирин кровь течет себе и не останавливается", – рассказал Новиков.

Только после возвращения в Польшу Новикову привезли кровоостанавливающий препарат.

Сразу же меня прооперировали и потихоньку зажило,

– сообщил Новиков.

Несмотря на такой неприятный случай Новиков не покинул занятия любимым видом спорта, а продолжил выступления.

Что известно об Алексее Новикове?

Алексей Новиков родился 11 февраля 1996 года в Киеве. В 16 лет начал заниматься силовыми видами спорта.

В 2017 году стал победителем турнира "Giant Live", что давало право участия в соревновании Самый сильный человек мира.

Алексей четыре раза подряд завоевывал звание "Самого сильного человека Украины" (2016, 2017, 2018, 2019). Следующим шагом стало получение аналогичного титула на международной арене.

В ноябре 2020 года Новиков занял первое место на турнире World Strongest Man 2020 в США и стал "Самым сильным человеком мира". В следующем году подтвердил свой статус.

По информации SBD World's Strongest Man, в 2022 году украинец установил мировой рекорд по становой тяге. Новиков поднял вес 549 килограммов, превзойдя предыдущее достижение на четыре килограмма. В том году Алексей получил звание "Самого сильного человека Европы".

Ранее сообщалось, как украинский пауэрлифтер Иван Чупринко установил мировой рекорд на ЧМ-2025 в Норвегии.