Український рекордсмен ледь не помер через крововилив: моторошні деталі

Заняття професійним спортом несе певні ризики для здоров'я атлета. Своїм неприємним досвідом поділився український стронгмен Олексій Новіков.

Моторошний випадок з найсильнішою людиною планети трапився під час змагань у Сполучених Штатах Америки. Через використання знеболювальних препаратів в Олексія Новікова відкрилася внутрішня кровотеча, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Дмитро Тютюна.

Як Новіков ледве не помер на змаганнях?

29-річний український стронгмен розповів, що в американському місті Лас-Вегас брав участь у чемпіонаті світу по становій тязі. Однак місцева їжа була дуже поганої якості, а тому він її не вживав перед змаганнями. Через це Олексій ходив голодний. Перед змаганнями Новіков прийняв кілька знеболювальних пігулок, які мали побічний ефект. Вони негативно подіяли на шлунок і підвищили тиск.

400 потягнув, 420 потягнув і відчуваю: ну щось мені не дуже добре. А тут же (показує на живіт – 24 Канал) немає нервових закінчень і воно не болить. Просто якось типу не по кайфу. Виступаю далі, виступаю, а дихати не можу. У мене вже кровообіг не працював нормально. У мене вже почалася кровотеча, але я її не відчував,

– розповів Новіков.

Стронгмен відчув себе зле та знявся з турніру. Медики вважали, що у нього звичайна кровотеча з носа через підвищений тиск, а тому дали пігулки аспірину. Однак кровотеча тільки посилилася.

"Я блював своєю кров'ю. Лікарі думали, що у мене просто тиск був і з носа натекло, але вони помилися. Натекло зі шлунку там, і у мене там надірвалося і кровотеча не зупинялася. Тому коли високий тиск закидують ще аспірин, щоб голова не боліла. А коли випив аспірин кров тече собі й не зупиняється", – розповів Новіков.

Лише після повернення до Польщі Новікову привезли кровоспинний препарат.

Одразу ж мене прооперували та потихеньку загоїлося,

– повідомив Новіков.

Попри такий неприємний випадок Новіков не покинув заняття улюбленим видом спорту, а продовжив виступи.

Що відомо про Олексія Новікова?

Олексій Новіков народився 11 лютого 1996 року у Києві. У 16 років почав займатися силовими видами спорту.

У 2017 році став переможцем турніру "Giant Live", що давало право участі у змаганні Найсильніша людина світу.

Олексій чотири рази поспіль здобував звання "Найсильнішої людини України" (2016, 2017, 2018, 2019). Наступним кроком стало здобуття аналогічного титулу на міжнародній арені.

У листопаді 2020 року Новіков посів перше місце на турнірі World Strongest Man 2020 у США та став "Найсильнішою людиною світу". Наступного року підтвердив свій статус.

За інформацією SBD World's Strongest Man, у 2022 році українець встановив світовий рекорд зі станової тяги. Новіков підняв вагу 549 кілограмів, перевершивши попереднє досягнення на чотири кілограми. У тому році Олексій здобув звання "Найсильнішої людини Європи".

Раніше повідомлялося, як український паверліфтер Іван Чупринко встановив світовий рекорд на ЧС-2025 у Норвегії.