Звездный лидер сборной Украины рискует пропустить матчи против Бельгии в Лиге наций

Уже во второй части марта сборная Украины по футболу проведет два важных матча Лиги наций против Бельгии. Главный тренер национальной команды Сергей Ребров может не досчитаться одного из ключевых игроков.

Речь идет о лидере донецкого Шахтера Георгии Судакове. 22-летний атакующий полузащитник пропустил последний контрольный спарринг "горняков" на сборах и первый официальный матч УПЛ в новом 2025-м году.

Вот это да Довбик покинет Рому: итальянский гранд планирует трансфер украинского нападающего

Кто может пропустить матчи Лиги наций

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк подробно прокомментировал мышечную травму Георгия Судакова. По его словам, пока не понятно, это следствие давней проблемы с пубалгией, или снова мышцы бедра. Простейшие мышечные повреждения требуют до четырех недель восстановления, сообщает 24 Канал.

Бабелюк рассказал, что вероятно на восстановление Судакова нужно около 2-3 недель. Также врач предположил, что эта травма может помешать Георгию принять участие в мартовских матчах Лиги наций против Бельгии.

Эта травма может иметь влияние на вызов Судакова в сборную, которой играть уже в конце марта. Однако считаю, что Жора будет вызван в сборную и таки сможет за нее сыграть. Единственный вопрос, что игровой тонус игрока будет под вопросом, учитывая пропуск нескольких недель и матчей, которые точно не позволят игроку подойти к матчам сборной в лучшем игровом состоянии,

– написал спортивный врач.

Справка. Первый матч в плей-офф сборной Украины против Бельгии за место в дивизионе "А" запланирован на 20 марта. Ответный поединок – 23 марта. Обе встречи начнутся в 21:45 по киевскому времени.

До зимнего перерыва Судаков принял участие в 25-ти матчах Шахтера, в которых отметился 10 голами и 3 ассистами. В зимнее трансферное окно Георгий остался в составе "горняков", чтобы помочь дончанам побороться за золотые медали УПЛ сезона-2024/2025.

Отметим, что в первом официальном матче УПЛ в новом году донецкий клуб минимально одолел во Львове Левый берег. Единственный и победный гол забил Марьян Швед. Сейчас отставание "горняков" от Динамо составляет 10 баллов – 36 против 46 очков у "бело-синих". Уже 1 марта Шахтер примет во Львове Александрию.