Мова йде про лідера донецького Шахтаря Георгія Судакова. 22-річний атакувальний півзахисник пропустив останній контрольний спаринг "гірників" на зборах та перший офіційний матч УПЛ у новому 2025-му році.

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Хто може пропустити матчі Ліги націй

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк детально прокоментував м'язову травму Георгія Судакова. За його словами, наразі не зрозуміло, чи це наслідок давньої проблеми з пубалгією, чи знову мʼязи стегна. Найпростіші м'язові ушкодження потребують до чотирьох тижнів відновлення, повідомляє 24 Канал.

Бабелюк розповів, що ймовірно на відновлення Судакова потрібно близько 2-3 тижнів. Також лікар припустив, що ця травма може завадити Георгію взяти участь у березневих матчах Ліги націй проти Бельгії.

Ця травма може мати вплив на виклик Судакова до збірної, якій грати вже наприкінці березня. Однак вважаю, що Жора буде викликаним до збірної і таки зможе за неї зіграти. Єдине питання, що ігровий тонус гравця буде під питанням, зважаючи на пропуск декількох тижнів і матчів, які точно не дозволять гравцеві підійти до матчів збірної у найкращому ігровому стані,

– написав спортивний лікар.

Довідка. Перший матч у плей-оф збірної України проти Бельгії за місце у дивізіоні "А" запланований на 20 березня. Поєдинок-відповідь – 23 березня. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

До зимової перерви Судаков взяв участь у 25-ти матчах Шахтаря, у яких відзначився 10 голами та 3 асистами. У зимове трансферне вікно Георгій залишився у складі "гірників", аби допомогти донеччанам поборотись за золоті медалі УПЛ сезону-2024/2025.

Відзначимо, що у першому офіційному матчі УПЛ у новому році донецький клуб мінімально здолав у Львові Лівий берег. Єдиний та переможний гол забив Мар'ян Швед. Наразі відставання "гірників" від Динамо складає 10 балів – 36 проти 46 очок у "біло-синіх". Вже 1 березня Шахтар прийме у Львові Олександрію.