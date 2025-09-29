Георгий Судаков выпустил второй выпуск своего проекта "GoSudakov". В нем футболист обменивается спортивными навыками с самыми успешными спортсменами Украины. Приглашенным героем нового видео стал олимпийский призер по плаванию Михаил Романчук.

В новом эпизоде проекта футболист, который этим летом присоединился к португальской Бенфике, вышел за пределы привычной среды. Георгий впервые попытался проплыть плавательную дистанцию и научиться различным стилям плавания, сообщает 24 Канал.

Что делали Судаков и Романчук?

В то же время Михаил Романчук открыл для себя мир футбола. Пловец учился обводить мяч и бить по воротам. Судаков поделился впечатлениями от челленджа.

Когда смотришь соревнования по плаванию через экран создается впечатление, что это легко. Ныряешь себе и плывешь. Думаю, что-то подобное думают футбольные болельщики тогда, когда мы выходим на поле. Но это не так просто. Каждый спорт – это большой путь и кропотливая работа. Я рад, что прошел мастер-класс по плаванию от Михаила. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей пробовали себя в разных видах спорта и видели нас, спортсменов, в новых ролях,

– заявил Судаков.

Михаил Романчук, в свою очередь, прокомментировал участие в проекте следующим образом: "Для меня это был вызов от Георгия и одновременно удовольствие. Было круто выйти на поле и почувствовать себя в роли футболиста. А самое ценное то, что этот проект имеет добрую цель и реально помогает детям".

Под каждый выпуск проекта "GoSudakov" футболист Бенфики вместе с благотворительным фондом “Кто если не мы” делают адресный донат в размере 50 тысяч гривен. На этот раз помощь получил 12-летний Артем Середа.

Парень борется с остеогенной саркомой четвертой стадии. В 2025 году Артему провели ампутацию ноги и операцию по удалению метастазов в легких.

Родители Артема умерли от злокачественных опухолей. Сейчас его и еще четырех братьев и сестер Артема воспитывает бабушка. Несмотря на все пережитое, Артем продолжает бороться за свою жизнь и ежедневно демонстрирует силу духа. Приобщиться к помощи парню можно по ссылке.