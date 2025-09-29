Георгій Судаков випустив другий випуск свого проєкту "GoSudakov". У ньому футболіст обмінюється спортивними навичками з найуспішнішими спортсменами України. Запрошеним героєм нового відео став олімпійський призер з плавання Михайло Романчук.

У новому епізоді проєкту футболіст, який цього літа приєднався до португальської Бенфіки, вийшов за межі звичного середовища. Георгій вперше спробував проплисти плавальну дистанцію та навчитися різним стилям плавання, повідомляє 24 Канал.

Що робили Судаков та Романчук?

Водночас Михайло Романчук відкрив для себе світ футболу. Плавець вчився обводити мʼяч та бити по воротах. Судаков поділився враженнями від челенджу.

Коли дивишся змагання з плавання через екран складається враження, що це легко. Пірнаєш собі і пливеш. Думаю, щось подібне думають футбольні вболівальники тоді, коли ми виходимо на поле. Але це не так просто. Кожний спорт – це великий шлях і кропітка робота. Я радий, що пройшов майстер-клас з плавання від Михайла. Мені би хотілося, щоб якомога більше людей пробували себе у різних видах спорту і бачили нас, спортсменів, в нових ролях,

– заявив Судаков.

Михайло Романчук, в свою чергу, прокоментував участь в проєкті наступним чином: "Для мене це був виклик від Георгія і водночас задоволення. Було круто вийти на поле й відчути себе у ролі футболіста. А найцінніше те, що цей проєкт має добру мету і реально допомагає дітям".

Як Судаков та Романчук виконували челенджі: дивитися відео

Під кожен випуск проєкту "GoSudakov" футболіст Бенфіки разом з благодійним фондом “Хто якщо не ми” роблять адресний донат у розмірі 50 тисяч гривень. Цього разу допомогу отримав 12-річний Артем Середа.

Хлопець бореться з остеогенною саркомою четвертої стадії. У 2025 році Артему провели ампутацію ноги та операцію з видалення метастазів у легенях.

Батьки Артема померли від злоякісних пухлин. Наразі його та ще чотирьох братів і сестер Артема виховує бабуся. Попри усе пережите, Артем продовжує боротися за своє життя і щодня демонструє силу духу. Долучитися до допомоги хлопцю можна за посиланням.