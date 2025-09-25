Георгій Судаков почав запалювати у перших матчах за Бенфіку. Українець провів вже чотири гри за "орлів", оформивши два голи, повідомляє 24 Канал.

До теми Судаков запалює в Португалії: українець вдруге забив за Бенфіку та став найкращим гравцем матчу

Які перспективи у Судакова в Бенфіці?

Півзахисник довго чекав відходу з Шахтаря. Судаковим цікавились клуби АПЛ та Серії А, а Наполі навіть робив пропозицію Шахтарю у розмірі 40 мільйонів євро.

Український журналіст та блогер Ігор Бурбас дав ексклюзивний коментар 24 Каналу щодо трансферу Судакова. На його думку, Георгій давно заслужив на контракт у закордонному клубі.

Судакову потрібен був цей крок. І не тільки тому, що він вже давно зрілий до переходу на інший рівень. Він засидівся в Шахтарі, останні півтора роки він вже не прогресував. Нову мотивацію і ковток свіжого повітря він отримав у Бенфіці, в якій заграв з перших матчів. Свідчення тому – голи та визнання MVP матчу, яке в Україні йому дуже давно вже не вручали,

– висловлює свою думку Бурбас.

Справді, старт сезону для Бенфіки не назвеш яскравим. Попри те, що команда пройшла кваліфікацію ЛЧ, "орли" відстали від Порту в чемпіонаті. А останньою краплею для керівництва став ганебний програш Карабаху.

Бенфіка вела у два м'ячі в матчі Ліги чемпіонів, але примудрилась програти азербайджанцям (2:3). Як наслідок, лісабонці попрощались із Бруну Лаже.



Жозе Моурінью повернувся в Бенфіку / фото Getty Images

Його місце посів іменитий Жозе Моурінью. Вже під керівництвом "Особливого" Георгій став твердим гравцем основи клубу та відзначився двома голами в чемпіонаті.

"Нинішній період для Судакова дуже насичений подіями – втрата батька, народження другої доньки, переїзд, зміна команди, повернення до Ліги Чемпіонів. А ще – зміна тренера в Бенфіці. Сам Георгій публічно не приховує, що працювати під керівництвом Моурінью було його мрією. Яка здійснилась", – каже Ігор.

Видно, що сеу Жозе теж його цінить і намагається знайти йому краще застосування на полі. Впевнений, що кому-кому, а цьому тренеру вдасться розкрити нові грані потенціалу Судакова і розширити його ігрові можливості. У цій ситуації всі у виграші — Бенфіка, Моурінью, Судаков, наша збірна і навіть Шахтар, який чекає на перепродаж. А за стабільної і такої ж результативної гри хавбека це може статися навіть швидше, аніж здається,

– резюмував експерт.

Кар'єра Судакова у Бенфіці

Нагадаємо, що півзахисник Шахтаря приєднався до Бенфіки цього літа. "Гірники" відправили Судакова в оренду за 6,5 мільйонів євро, але у контракті прописана опція обов'язкового викупу.

Читайте також Судаков присвятив черговий гол за Бенфіку новонародженій донечці: зворушливе фото

Наступного літа Бенфіка виплатить Шахтарю 20,5 мільйона. Таким чином донеччани сумарно зароблять на футболісті мінімум 27 мільйонів + бонуси за виступи.

Після шести турів чемпіонату Португалії лісабонці посідають третє місце в турнірній таблиці. Лідер Порту випереджає команду Моурінью на чотири бали, Спортинг – на два.