Игрок Лестера отправил судью в нокаут во время матча АПЛ: реакция легендарного Варди бесценна

Нападающий Джордан Айю неудачно врезался в арбитра, из-за чего Дэвид Уэбб получил травму. Этим моментом решил воспользоваться Джейми Варди, чтобы пошутить.

В эти выходные в чемпионате Англии 2024-2025 проходят матчи 35 тура АПЛ. В одном из поединков субботы встречались аутсайдеры турнира – Лестер принимал Саутгемптон, сообщает 24 Канал.

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Ранняя замена судьи

Оба клуба досрочно оформили понижение в классе, поэтому их последние матчи в турнире превратились в формальность. Тем не менее, для обеих команд было важно одержать победу.

На 17-й минуте Варди вывел "лис" вперед, а через три минуты произошел курьезный эпизод. Нападающий Лестера Джордан Айю врезался на полном ходу в арбитра Дэвида Уэбба.

Как следствие, рефери получил травму, а матч приостановили на 10 минут для оказания ему помощи. Фанатов повеселила реакция от Джейми Варди, который подбежал к судье, взял его свисток и подул в него. Так англичанин имитировал фиксирование нарушения правил.

Видео травмы Дэвида Уэбба:

В конце концов Уэбб не смог продолжить матч, а вместо него судить вышел резервный арбитр Сэм Барротт. В итоге игра завершилась со счетом 2:0 в пользу Лестера. Второй мяч оформил выше упомянутый Айю.

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Победа позволила "лисам" прервать ужасную серию. В последний раз подопечные ван Нистелроя побеждали еще в конце января, после чего проиграли 11 из 12-ти матчей. Саутгемптон же наоборот продолжил свою ужасную серию. В последних 12-ти играх "святые" набрали всего два очка.