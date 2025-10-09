Из-за начала полномасштабной войны многие украинские спортсмены уехали с Родины. Один из них сумоист Даниил Явгусишин решил сменить гражданство.

В Японии украинец Даниил Явгусишин выступает под именем Аонишики Арата. 21-летний спортсмен планирует остаться в "стране восходящего солнца" и принять гражданство, пишет 24 Канал со ссылкой на AP News.

Почему украинский сумоист хочет стать гражданином Японии?

Даниил покинул Украину в марте 2022 года, почти сразу после начала полномасштабного вторжения России. С тех пор он больше не приезжал на Родину. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Токио.

"Моя семья сейчас в Германии, и с ними все в порядке. Я никогда не возвращался в Украину с тех пор, как приехал в Японию. Но, конечно, часть меня хочет вернуться. Это место, где я родился и вырос. Я хочу увидеть своих друзей, сходить в рестораны, куда ходил, когда был маленьким, и просто погулять по своему городу", – рассказал сумоист из Украины.

Многие известные украинские спортсмены за рубежом активно комментируют события в стране, призывая поддерживать наше государство. Однако Даниил решил отвечать только на вопросы о спорте, что сразу отметили местные журналисты.

Моя страна находится в очень сложной ситуации, однако я борец сумо, поэтому я хотел бы поговорить о сумо,

– заметил Явгусишин.

Кроме того, сумоист заявил о желании получить в будущем японский паспорт.

Что известно об украинском сумоисте?

Даниил Явгусишин родился 23 марта 2004 года в Виннице. С семи лет начал заниматься сумо. Спортсмен также имеет опыт выступлений в борьбе и дзюдо.

В возрасте 17 лет завоевал три золотые медали на чемпионате Украины. На его счету также "золото" на чемпионате Европы среди юниоров и "бронза" чемпионата мира.

В Японии Даниил быстро получил известность. По информации Kyodonews.net, в конце сентября этого года на турнире в Токио 21-летний спортсмен победил борца монгольского происхождения Хошорю, который носит титул гранд-чемпиона (йокодзуна) и является одним из двух лучших сумоистов по рейтингу.

