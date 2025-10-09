Через початок повномасштабної війни багато українських спортсменів виїхали з Батьківщини. Один з них сумоїст Данило Явгусишин вирішив змінити громадянство.

У Японії українець Данило Явгусишин виступає під іменем Аонішікі Арата. 21-річний спортсмен планує залишитися в "країні вранішнього сонця" та прийняти громадянство, пише 24 Канал з посиланням на AP News.

Чому український сумоїст хоче стати громадянином Японії?

Данило покинув Україну у березні 2022 року, майже одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. З того часу він більше не приїздив до Батьківщини. Про це він розповів на пресконференції у Токіо.

"Моя сім'я зараз у Німеччині, і з ними все гаразд. Я ніколи не повертався до України з того часу, як приїхав до Японії. Але, звичайно, частина мене хоче повернутися. Це місце, де я народився і виріс. Я хочу побачити своїх друзів, сходити в ресторани, куди ходив, коли був маленьким, і просто погуляти по своєму місту", – розповів сумоїст з України.

Багато відомих українських спортсменів за кордоном активно коментують події в країні, закликаючи підтримувати нашу державу. Проте Данило вирішив відповідати лише на питання про спорт, що одразу відмітили місцеві журналісти.

Моя країна перебуває у дуже складній ситуації, проте я борець сумо, тому я хотів би поговорити про сумо,

– зауважив Явгусишин.

Крім того, сумоїст заявив про бажання отримати в майбутньому японський паспорт.

Що відомо про українського сумоїста?

Данило Явгусишин народився 23 березня 2004 року у Вінниці. З семи років розпочав займатися сумо. Спортсмен також має досвід виступів у боротьбі та дзюдо.

У віці 17 років здобув три золоті медалі на чемпіонаті України. На його рахунку також "золото" на чемпіонаті Європи серед юніорів та "бронза" чемпіонату світу.

В Японії Данило швидко здобув популярність. За інформацією Kyodonews.net, наприкінці вересня цього року на турнірі в Токіо 21-річний спортсмен переміг борця монгольського походження Хошорю, який носить титул гранд-чемпіона (йокодзуна) та є одним з двох найкращих сумоїстів за рейтингом.

