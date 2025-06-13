Россияне на фронте убили титулованного спортсмена Суонг Артема Тхеа

После начала полномасштабного вторжения многие украинские спортсмены взяли оружие в руки, став на защиту родной страны. К сожалению, многие из них вернулись с поля боя на щите.

Накануне очередная печальная весть всколыхнула спортивное сообщество. Свою жизнь за светлое будущее Родины отдал мастер спорта Украины международного класса по ушу Суонг Артем Тхеа, сообщает 24 Канал со ссылкой на СКУ.

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Что известно о погибшем воине

Он погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Орехово-Васильевка Бахмутского района Донецкой области. Свой последний бой защитник Украины принял 22 апреля 2025 года, теперь ему навеки 28..

В армии спортсмен имел звание лейтенант Вооруженных Сил Украины. Он был командиром взвода механизированной роты механизированного батальона.

На боевых задачах, как и на спортивных аренах, уроженец Киева был настоящим – собранным, сильным духом и телом. Побратимы и друзья называли его "воином света". За мужество и преданную службу он был награжден знаком отличия Главнокомандующего ВСУ "Серебряный Крест", знаком отличия командира ОТУ "Луганск" и медалью "Защитник Востока".

Отметим, что в гражданской жизни Суонг Артем Тхеа имел выдающуюся спортивную карьеру. Он был мастером спорта Украины международного класса и членом национальной сборной по ушу.

Спортсмен восемь раз становился чемпионом Украины на взрослом уровне, был трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером ЧМ-2017 и обладателем Кубка мира. Ценители ушу называли его технику безупречной.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память Суонг Артему Тхеа..

Напомним, что накануне очень серьезные ранения на фронте получил бывший хоккеист сборной Украины Александр Матвийчук. Он вместе с побратимами попал в засаду врагов.