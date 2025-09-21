Нападающий Эпицентра Владислав Супряга присоединился к суперрезультативному матчу против Кривбасса. Игрок забил свой первый мяч с 2020 года.

В чемпионате Украины в рамках 6-го тура состоялся матч между Эпицентром и Кривбассом. Во время него произошло особое и необычное событие, сообщает 24 Канал.

Что случилось с Супрягой?

Одним из голов в матче отметился Владислав Супряга. Нападающий откликнулся на подачу Кирюханцева с фланга и головой забил в ворота Кривбасса.

Таким образом, нападающий забил свой первый гол в официальном матче аж за пять лет. В последний раз Владислав отмечался голом 23 сентября 2020 года, когда записал на свой счет мяч в матч Гент – Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

Супряга забил в матче Эпицентр – Кривбасс: смотреть видео

К сожалению, сразу после гола Супряга покинул поле из-за травмы. Во время забивания мяча нападающий неудачно приземлился на руку, из-за чего понадобилась помощь врачей. Есть вероятность, что у игрока перелом.

Отметим, что Эпицентр и Кривбасс устроили настоящую голевую феерию в Тернополе. Зрители увидели аж девять голов, а встреча завершилась победой криворожан со счетом 5:4. Дубль на счету Глейкера Мендосы.

Карьера Владислава Супряги