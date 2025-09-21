Украинский чемпион мира забил первый гол за пять лет и получил травму: видео гола Супряги
- Владислав Супряга забил гол в матче Эпицентр – Кривбасс в УПЛ.
- Для нападающего это первый гол за пять лет в официальном матче.
Нападающий Эпицентра Владислав Супряга присоединился к суперрезультативному матчу против Кривбасса. Игрок забил свой первый мяч с 2020 года.
В чемпионате Украины в рамках 6-го тура состоялся матч между Эпицентром и Кривбассом. Во время него произошло особое и необычное событие, сообщает 24 Канал.
По теме Фанаты Динамо устроили забастовку против игрока с пророссийским прошлым и забросали его ватой
Что случилось с Супрягой?
Одним из голов в матче отметился Владислав Супряга. Нападающий откликнулся на подачу Кирюханцева с фланга и головой забил в ворота Кривбасса.
Таким образом, нападающий забил свой первый гол в официальном матче аж за пять лет. В последний раз Владислав отмечался голом 23 сентября 2020 года, когда записал на свой счет мяч в матч Гент – Динамо в квалификации Лиги чемпионов.
Супряга забил в матче Эпицентр – Кривбасс: смотреть видео
К сожалению, сразу после гола Супряга покинул поле из-за травмы. Во время забивания мяча нападающий неудачно приземлился на руку, из-за чего понадобилась помощь врачей. Есть вероятность, что у игрока перелом.
Отметим, что Эпицентр и Кривбасс устроили настоящую голевую феерию в Тернополе. Зрители увидели аж девять голов, а встреча завершилась победой криворожан со счетом 5:4. Дубль на счету Глейкера Мендосы.
Карьера Владислава Супряги
- Нападающий является воспитанником Днепра, тогда как на профессиональном уровне дебютировал в Днепре-1. Среди достижений в этой команде был даже хет-трик в ворота Динамо.
- В 2018 году киевляне выкупили Супрягу у днепровского клуба за 6,5 миллионов евро. Однако в Динамо Владислав не смог закрепиться, забив лишь три гола в 61-м матче.
- "Бело-синие" отдавали Владислава в аренду в Сампдорию и Зарю, но и там заиграть у него не получилось. Этим летом Супряга стал игроком новичка УПЛ Эпицентра на правах аренды.
- К слову, в 2019 году игрок стал чемпионом мира U-20 в составе юношеской сборной Украины под руководством Александра Петракова. На том турнире Владислав забил два гола в финальном матче.
- После поражения от Кривбасса Эпицентр занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь криворожане поднялись на восьмую строчку.