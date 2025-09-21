Український чемпіон світу забив перший гол за п'ять років та отримав травму: відео голу Супряги
- Владислав Супряга забив гол у матчі Епіцентр – Кривбас в УПЛ.
- Для нападника це перший гол за п'ять років в офіційному матчі.
Нападник Епіцентру Владислав Супряга долучився до суперрезультативного матчу проти Кривбасу. Гравець забив свій перший м'яч з 2020 року.
В чемпіонаті України в рамках 6-го туру відбувся матч між Епіцентром та Кривбасом. Під час нього сталась особлива та незвична подія, повідомляє 24 Канал.
Що сталось із Супрягою?
Одним із голів у матчі відзначився Владислав Супряга. Нападник відгукнувся на подачу Кірюханцева з флангу та головою забив у ворота Кривбасу.
Таким чином, нападник забив свій перший гол в офіційному матчі аж за п'ять років. Востаннє Владислав відзначався голом 23 вересня 2020 року, коли записав на свій рахунок м'яч у матч Гент – Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Супряга забив у матчі Епіцентр – Кривбас: дивитися відео
На жаль, одразу після голу Супряга залишив поле через травму. Під час забивання м'яча нападник невдало приземлився на руку, через що знадобилась допомога лікарів. Є ймовірність, що у гравця перелом.
Зазначимо, що Епіцентр та Кривбас влаштували справжню гольову феєрію в Тернополі. Глядачі побачили аж дев'ять голів, а зустріч завершилась перемогою криворіжців з рахунком 5:4. Дубль на рахунку Глейкера Мендоси.
Кар'єра Владислава Супряги
Нападник є вихованцем Дніпра, тоді як на професійному рівні дебютував у Дніпрі-1. Серед досягнень у цій команді був навіть хет-трик у ворота Динамо.
У 2018 році кияни викупили Супрягу у дніпровського клубу за 6,5 мільйона євро. Проте в Динамо Владислав не зміг закріпитися, забивши лише три голи у 61-му матчі.
"Біло-сині" віддавали Владислава в оренду у Сампдорію та Зорю, але і там заграти у нього не вийшло. Цього літа Супряга став гравцем новачка УПЛ Епіцентра на правах оренди.
До слова, у 2019 році гравець став чемпіоном світу U-20 у складі юнацької збірної України під керівництвом Олександра Петракова. На тому турнірі Владислав забив два голи у фінальному матчі.
Після поразки від Кривбасу Епіцентр посідає передостаннє 15-те місце в турнірній таблиці УПЛ. У свою чергу криворіжці піднялись на восьму сходинку.