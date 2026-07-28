После назначения Роберто Манчини, наставником сборной Италии, российские пропагандисты начали искать политические причины отказа от кандидатуры Андреа Пирло. Одним из самых громких стало заявление Светланы Журовой, которое перевело ответственность за ситуацию в Украине, пишет Sovsport .

Журова увидела "украинский след"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала ситуацию вокруг Андреа Пирло, которого ранее называли одним из претендентов на должность главного тренера сборной Италии.

Она заявила, что президент Итальянской федерации футбола якобы отказался от кандидатуры легендарного футболиста из-за опасений реакции Украины и европейских партнеров.

По словам Журовой, руководству итальянского футбола "подсказали" не назначать Пирло во избежание возможного скандала. При этом никаких доказательств своим утверждением депутат не привела.

Думаю, президенту Федерации футбола Италии просто подсказали отклонить эту кандидатуру, потому что он не хочет ссориться с Евросоюзом и другими противниками России. Иначе из этого скандал раздула бы Украина,

– заявила Журова.

Почему вокруг Пирло возник скандал

Напомним, кандидатура Андреа Пирло вызвала дискуссии из-за его сотрудничества с российскими букмекерскими компаниями и поездки в Москву после начала полномасштабной войны России против Украины.

На фоне общественного резонанса Итальянская федерация футбола сделала выбор в пользу Роберто Манчини , который уже возглавлял национальную команду с 2018 по 2023 год и вернулся в сборную после работы в Саудовской Аравии.