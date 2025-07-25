Светлана Журова, депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка, выразила возмущение из-за поступка украинской фехтовальщицы Влады Харьковой. Она считает, что в официальные документы нужно внести коррективы, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что сказала Журова?

Она заявила, что украинские спортсмены еще долго будут устраивать такие акции протеста, отказываясь от фото с российскими спортсменами.

Может, даже долгие годы. Мы же братские народы, не должно быть такого отношения между обычными людьми, спортсменами. Когда будет подписываться мирное соглашение с Украиной, мне кажется, нужно прописать в документах, чтобы обязательно были налажены дружеские каналы между людьми – в спорте, искусстве, образовании, бизнесе и тому подобное. Иначе конфликт на разных площадках будет длиться годами и это будет выглядеть очень странно. Нужно вернуть взаимное уважение,

– сказала Светлана Журова.

Напомним, что накануне чемпионата мира в Тбилиси Власти Харькова намекнули на подкуп для участия российских спортсменов.