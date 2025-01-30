Элина Свитолина – Анна Блинкова 0:2 (4:6, 4:6)

В четверг, 30 января, в австрийском Линце состоялся матч с участием Элины Свитолиной и "нейтральной" россиянки Анны Блинковой. Теннисистки провели встречу на хардовом корте в рамках 1/8 финала турнира WTA 500, пишет 24 Канал.

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Неожиданное поражение Свитолиной

В начале первого сета россиянка выиграла два гейма. Элина сумела выровнять игру и сравняла счет – 3:3. Однако после этого Свитолина проиграла две свои подачи, завершив партию со счетом 4:6.

Во втором сете украинка взяла два первых гейма. Казалось, что Элина нашла силы, чтобы переломить ход поединка. Однако Блинкова отыгралась и закрыла партию – 6:4 в свою пользу.

Матч между соперницами длился 1 час и 37 минут. Это была третья встреча теннисисток. В 2023 году Свитолина дважды обыгрывала россиянку.

Свитолина уступила Блинковой: видео

В четвертьфинале Блинкова встретится с Кларой Таусон из Дании. На старте турнира она обыграла украинку Ангелину Калинину.

Напомним, что борьбу за трофей турнира WTA 500 продолжает Даяна Ястремская. Украинка благодаря победе над Антонией Ружич пробилась в четвертьфинал.