Еліна Світоліна – Анна Блінкова 0:2 (4:6, 4:6)

У четвер, 30 січня, в австрійському Лінці відбувся матч за участю Еліни Світоліної та "нейтральної" росіянки Анни Блінкової. Тенісистки провели зустріч на хардовому корті в рамках 1/8 фіналу турніру WTA 500, пише 24 Канал.

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Несподівана поразка Світоліної

На початку першого сету росіянка виграла два гейми. Еліна зуміла вирівняти гру та зрівняла рахунок – 3:3. Однак після цього Світоліна програла дві свої подачі, завершивши партію з рахунком 4:6.

У другому сеті українка взяла два перші гейми. Здавалося, що Еліна знайшла сили, щоб переломити хід поєдинку. Проте Блінкова відігралася та закрила партію – 6:4 на свою користь.

Матч між суперницями тривав 1 годину і 37 хвилин. Це була третя зустріч тенісисток. У 2023 році Світоліна двічі обігрувала росіянку.

Світоліна поступилася Блінковій: відео

У чвертьфіналі Блінкова зустрінеться з Кларою Таусон з Данії. На старті турніру вона обіграла українку Ангеліну Калініну.

Нагадаємо, що боротьбу за трофей турніру WTA 500 продовжує Даяна Ястремська. Українка завдяки перемозі над Антонією Ружич пробилася до чвертьфіналу.