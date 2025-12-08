Свитолина и Цуренко поддержали ВСУ, присоединившись к благотворительной инициативе на концерте Вакарчука
- Элина Свитолина и Леся Цуренко приобрели карту Украины с шевронами ВСУ на благотворительном концерте в Цюрихе для помощи Вооруженным Силам Украины.
- Свитолина активно поддерживает 13-ю бригаду Национальной гвардии Украины "Хартия", основанную ее другом в Харькове.
Недавно в Цюрихе (Швейцария) состоялся концерт Святослава Вакарчука. Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко посетили мероприятие.
Более того, спортсменки присоединились к благотворительной инициативе, направленной на помощь Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Свитолиной.
Как Свитолина и Цуренко помогли ВСУ?
Украинские теннисистки приобрели карту Украины, которая украшена шевронами различных подразделений ВСУ. Соответствующее фото в инстаграме опубликовала Свитолина, подчеркнув, что война продолжается.
Кроме того, теннисистка написала, что каждый должен использовать любую возможность, чтобы помочь нашим воинам, которые ежедневно героически защищают страну.
Мы должны использовать каждую возможность, чтобы поддерживать тех, кто защищает нас ежедневно,
– написала Свитолина.
Отметим, что Свитолина активно помогает 13-й бригаде Национальной гвардии Украины – "Хартия".
Что говорила Свитолина о поддержке "Хартии"?
В комментарии Sport.nv.ua первая ракетка Украины рассказала о поддержке "Хартии". Свитолина призналась, что все началось, когда в 12 лет она переехала в Харьков.
"Юрий Анатольевич Сапронов дал мне возможность начать профессиональную карьеру. В этом городе мой близкий друг Всеволод Кожемяко после начала полномасштабной войны основал бригаду Хартия. Тогда это была еще маленькая бригада добровольцев. Я пыталась помогать с момента основания", – поделилась теннисистка.
Кто из украинских спортсменов помогает ВСУ?
Александр Усик вслед за Андреем Шевченко и Элиной Свитолиной стал амбассадором платформы UNITED 24. Кроме того, боксер имеет свой благотворительный фонд, который помогает украинской армии.
Роман Зозуля активно занимается волонтерством еще с начала АТО в 2014 году. Бывший форвард Днепра имеет благотворительный фонд "Народная армия" и уже передал не один пикап Вооруженным Силам Украины.
Александр Зинченко является одним из послов UNITED 24. Футболист создал благотворительный фонд и уже собрал более 1 миллиона фунтов стерлингов на помощь украинцам и Силам обороны.