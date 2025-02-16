Свитолина разгромила "нейтральную" теннисистку на старте турнира в Дубае

В Дубае стартовал престижный турнир WTA 1000. В первый день соревнований за выход в следующий круг соревновались украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Элина Свитолина – Анна Калинская 2:0 (6:1, 6:2)

В 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае Элина Свитолина встречалась с "нейтральной" Анной Калинской. Это была вторая встреча соперниц на корте, пишет 24 Канал.

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Победный старт Свитолиной

В начале первого сета Элина неожиданно проиграла свою подачу. После этого Свитолина не оставила шансов россиянке, выиграв шесть подряд геймов.

Вторая партия началась по похожему сценарию. Калинская взяла свою партию, поведя в счете. Однако очень быстро Элина вернула все на свои места. В итоге украинка уверенно разобралась с "нейтралкой" 6:2.

Матч длился 1 час 7 минут. Свитолина довела счет личных встреч до двух побед. В прошлом году экс-первая ракетка Украины победила россиянку в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме.

Отметим, что в прошлом году Калинская дошла до финала турнира WTA 1000 в Дубае. Россиянка занимает 18 строчку в рейтинге WTA.

Что дальше

В следующем круге Свитолина сыграет против победительницы противостояния Ребекка Шрамкова (Словакия, WTA 46) – Клара Таусон (Дания, WTA 39). Соперница Элины определится в понедельник, 17 февраля.

Ранее в 1/16 финала турнира в Дубае вышла Даяна Ястремская. Одесситка победила полячку Магду Линетт со счетом 6:3, 7:5.

В понедельник свои первые матчи на турнира в Дубае сыграют Марта Костюк и Ангелина Калинина.